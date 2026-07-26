Aksaray'da silahla vurulan kişi öldü
Aksaray'da bir villanın bahçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da bir villanın bahçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çiftlik Mahallesi'ndeki bir villada, 6 kişilik grup yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir silah ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Eriş'in (61) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlattı.
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