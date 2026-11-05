Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

        Nevşehir'den Aksaray'a turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

        Nevşehir'den Aksaray'a turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinden Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri taşıyan 34 KAU 161 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, diğer 13 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemleri aldığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Turistleri taşıyan midibüs devrildi; 2'si ağır, 16 yaralı
        Turistleri taşıyan midibüs devrildi; 2'si ağır, 16 yaralı
        Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Aksaray'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı
        Aksaray'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı
        TIR ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        TIR ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        10 araca çarpan sürücü lastiklerine ateş edilerek yakalandı; olay anı kamer...
        10 araca çarpan sürücü lastiklerine ateş edilerek yakalandı; olay anı kamer...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi