Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

Nevşehir'den Aksaray'a turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinden Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri taşıyan 34 KAU 161 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, diğer 13 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemleri aldığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.