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        Aksaray'da vinç ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde otomobil ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Aksaray'da vinç ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde otomobil ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali Mutlu yönetimindeki 68 AEC 217 plakalı vinç, Aksaray - Konya kara yolu Işıklı Kavşağı'nda Nurettin Erdoğan'ın (31) kullandığı 06 DHU 605 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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