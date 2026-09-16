Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı
Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Giriş: 16.09.2026 - 19:57 Güncelleme:
Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şiddetli kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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