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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı

        Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı

        Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

        Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şiddetli kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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