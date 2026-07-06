Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri AÇÜ Rektörü Aydın'dan Valilik Basın Müdürlüğü'ne ziyaret

        AÇÜ Rektörü Aydın'dan Valilik Basın Müdürlüğü'ne ziyaret

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:30 Güncelleme:
        AÇÜ Rektörü Aydın'dan Valilik Basın Müdürlüğü'ne ziyaret

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin'i ziyaret etti.

        Aydın, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de basının kent tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, Keskin'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Üniversitenin akademik gelişimi hakkında da bilgi veren Aydın, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan 4 yeni programın 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacağını ifade etti.

        Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Artvin'de yeni stadyumun ihale süreci tamamlandı
        Artvin'de yeni stadyumun ihale süreci tamamlandı
        50 yaşında aldığı ilk bisikletiyle Türkiye yollarına düştü 67 yaşındaki Kaz...
        50 yaşında aldığı ilk bisikletiyle Türkiye yollarına düştü 67 yaşındaki Kaz...
        Karadeniz'de konser böyle olur: Sağanak yağmur başladı, onlar horona devam...
        Karadeniz'de konser böyle olur: Sağanak yağmur başladı, onlar horona devam...
        Karadeniz'de dev hortum kamerada
        Karadeniz'de dev hortum kamerada
        Tarihi cami 20 yıldır restorasyon bekliyor: "Bir 20 yıl daha bekleyemeyiz"
        Tarihi cami 20 yıldır restorasyon bekliyor: "Bir 20 yıl daha bekleyemeyiz"
        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı, facianın eşiğinden dönüldü
        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı, facianın eşiğinden dönüldü