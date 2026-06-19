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        Ardanuç'ta yoga etkinliği düzenlendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga ve meditasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Ardanuç'ta yoga etkinliği düzenlendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga ve meditasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Artvin Temsilciliği koordinesinde, Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yoga ve meditasyon yaptı.

        Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tarz etkinliklerle sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve vatandaşların fiziksel aktivitelere katılımının teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, etkinlik kapsamında kentin önemli doğal ve kültürel değerlerinden biri olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun tanıtımının da yapıldığı vurgulandı.

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