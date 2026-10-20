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        Artvin Butko zeytininde hasat sezonu başladı

        Artvin'in Çoruh Vadisi'nde yetiştirilen, düşük asit oranı ve yüksek yağ verimiyle öne çıkan Butko zeytininde hasat sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Artvin Butko zeytininde hasat sezonu başladı

        Artvin'in Çoruh Vadisi'nde yetiştirilen, düşük asit oranı ve yüksek yağ verimiyle öne çıkan Butko zeytininde hasat sezonu başladı.

        Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde düzenlenen hasat programında, Çoruh Vadisi'nin kendine özgü iklim koşulları sayesinde bölgede kaliteli zeytin yetiştirildiğini söyledi.

        Butko zeytininin, Çoruh Vadisi'ne özgü olduğunu belirten Ergün, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen üreticilerin büyük emekle zeytin yetiştirdiğini ifade etti.

        Zeytin ağaçlarının yetiştirilebilmesi için yamaçlarda taş duvarlarla teraslar oluşturulduğunu aktaran Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Burada her zeytin ağacının altında adeta ev temeli gibi temeller yapılıyor. Önce toprak taşınıyor, altları düzleştiriliyor ve zeytin ağaçları bunun üzerine dikiliyor. Onun için zeytin burada çok kıymetli. Türkiye'de belki de Yusufeli'nden başka elle zeytin toplanan yer yoktur. Zeytinlerimiz büyük emekle tek tek elle toplanıyor."

        Artvin genelinde yaklaşık 900 dekar alanda 25 bin zeytin ağacının bulunduğunu bildiren Ergün, üretimin büyük bölümünün Yusufeli'nde, kalan kısmının ise Artvin merkez ve Ardanuç ilçelerine bağlı köylerde yapıldığını kaydetti.

        Ergün, bu yıl yağışların etkisiyle geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini dile getirerek, 2026'da yaklaşık 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı üretiminin öngörüldüğünü belirtti.

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        - "Butko zeytininin en büyük özelliği Çoruh Havzası'nın kendine özgü iklim koşullarında yetişmesi"

        Butko zeytininin düşük asit oranı ve yüksek yağ verimiyle öne çıktığını vurgulayan Ergün, Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliğinin ürünün kalitesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Vali Ergün, zeytinyağının uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Butko zeytininin en büyük özelliği Çoruh Havzası'nın kendine özgü iklim koşullarında yetişmesi. Asitlik oranı çok düşük, yağ kalitesi çok yüksek. Normalde ortalama 6 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edilirken, Butko zeytininde 4 ila 4,5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkıyor. Zeytinyağımızın ödül almasının en önemli nedeni de bu. Çok lezzetli, ağır kokusu olmayan bir yağ. Burada kullanılan gübreler de hayvan gübreleri. Gerçekten büyük emek isteyen, çok özel bir ürün."

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        Bölgede üretilen zeytinyağının pazarlanmasına önem verdiklerini belirten Ergün, İl Özel İdaresinin yöresel ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturduğu ARTUR aracılığıyla Butko zeytinyağının internet üzerinden ve mağazalarda satışa sunulduğunu anlattı.

        Ergün, üreticilerin de ürünlerini kendi imkanlarıyla tüketicilere ulaştırdığını dile getirerek, zeytinyağının ekonomik değerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        - Butko zeytini için coğrafi işaret çalışması

        Butko zeytininin coğrafi işaret alması için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe katedildiğini bildiren Ergün, şöyle konuştu:

        "Ticaret Borsamızın bu konuda gerçekten yoğun çalışmaları var. Butko zeytinimizin coğrafi işaret alması konusunda da önemli yol katettik. Süreç iyi ilerliyor. Bölgemize özgü bu ürünümüzün coğrafi işaret tescilini de alacağız."

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        - "Bu yıl yaklaşık 2 bin zeytin fidanını farklı yerlerde diktik"

        Vali Ergün, zeytin üretimini artırmak amacıyla fidan yetiştiriciliği ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktararak, Orman Bölge Müdürlüğünün son iki yıldır Butko zeytinini çelikleme yöntemiyle çoğaltmak için çalıştığını anlattı.

        Uygun alanlarda zeytin fidanı dikimini yaygınlaştırdıklarını kaydeden Ergün, şu ifadeleri kullandı:

        "Artık ağaçlandırma bayramlarında zeytin yetiştiriciliğine uygun alanlara zeytin fidanları dikiyoruz. Sadece bu yıl yaklaşık 2 bin zeytin fidanını farklı yerlerde diktik. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha fazla artıracağız. Mevcut 25 bin zeytin ağacı sayısını yükseltmek istiyoruz. Köylerimizde zeytin yetiştiriciliğine uygun alanları değerlendiriyoruz. Ticaret Borsamızla birlikte de fidan dikimleri gerçekleştirdik. Diktiğimiz fidanların tamamının tuttuğunu gördük. Bu da bizi sevindirdi."

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        Ergün, Yağcılar köyünde 173 dekar alanda zeytin yetiştirildiğine dikkati çekerek, köyde iki zeytinyağı işleme tesisi bulunduğunu, bunlardan birinin bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi.

        İki tesiste yaklaşık 150 ton zeytin işlenebileceğini ve 40 tona yakın zeytinyağı elde edilebileceğini vurgulayan Ergün, hasadın ardından KOSGEB desteğiyle bir girişimci tarafından kurulan zeytinyağı üretim tesisinin açılışını yaptı.

        Hasat programına, üreticiler, Artvin Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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