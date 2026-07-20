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        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ve Şavşat ilçelerindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ve Şavşat ilçelerindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Muhtarları makamında kabul eden Ergün, köylerdeki sorun ve talepleri dinledi.

        Çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Ergün, vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

        Ergün, bu kapsamda yol, içme suyu, altyapı ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Yaklaşık 3 saat süren toplantıda muhtarlar da bölgelerindeki sorun ve taleplerini aktardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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