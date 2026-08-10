Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de 56 milyon lira değerinde kaçak saat ele geçirildi

        Artvin'de 56 milyon lira değerinde kaçak saat ele geçirildi

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 56 milyon 559 bin lira değerinde 25 adet kaçak saat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Artvin'de 56 milyon lira değerinde kaçak saat ele geçirildi

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 56 milyon 559 bin lira değerinde 25 adet kaçak saat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Ekipler, Gürcistan uyruklu kişinin taşıdığı çantada yaptıkları aramada, ünlü markalara ait gümrük kaçağı 25 adet kol saati ele geçirdi.

        Açıklamada, saatlerin gümrüklenmiş değerinin 56 milyon 559 bin 336 lira olduğu kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        İlan üstüne ilan verdi, 100 bin TL'ye aşçı bulamadı
        İlan üstüne ilan verdi, 100 bin TL'ye aşçı bulamadı
        2 Bin rakımlı Sahara Milli Parkı'nda aileler doğayla buluştu
        2 Bin rakımlı Sahara Milli Parkı'nda aileler doğayla buluştu
        Hopa'daki insansız deniz aracı açık denizde imha edildi
        Hopa'daki insansız deniz aracı açık denizde imha edildi
        Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu (2)
        Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu (2)
        Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu
        Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulund...
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulund...