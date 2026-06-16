Artvin'de derede kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde, dün kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına, AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ve gönüllüler katıldı.



AFAD Artvin Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara katılan 85 kişi gruplar halinde, Şavşat Deresi'nin Çoruh Nehri'ndeki Deriner Barajı gölüne bağlandığı 15 kilometrelik hatta hem kıyıda hem de botlarla suda arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.



Kayıp yakınlarının takip ettiği çalışmalara, bölgede hazır bulunan 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı ekipleri de destek verdi.



AFAD Artvin İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen olayın ardından arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Kamyonun bulunduğunu ancak araç içerisinde kayıp kişilere ulaşılamadığını belirten Şenlioğlu, "Arama çalışmalarını geniş bir alanda sürdürüyoruz. 85 personel, 20 araç, drone unsurları ile su altı ve su üstü arama ekipleri görev yapıyor. Hem kıyıdan hem de olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

