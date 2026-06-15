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        Artvin'de dereye devrilen kamyondaki baba ve oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Artvin'de dereye devrilen kamyondaki baba ve oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

        Merkeze bağlı Sakalar köyünde yaşayan Selahaddin Kaya (68) ve oğlu Mecit Kaya'nın (45), 14 Haziran gecesi kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucunda, Mecit Kaya'ya ait 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat ilçesi Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresinde bulunan Çifte Hanlar mevkisinde Şavşat Deresi'nde olduğu tespit edildi.

        Aracın tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

        Aracın sudan çıkartılması için iş makinesi dere kenarına indirilerek çalışma başlatıldı.

        Kamyonun sudan çıkartılmasının ardından baba ve oğlunun araç içinde olmadığının anlaşılması üzerine ekiplerce bölgede arama çalışma başlatıldı.

        Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, çalışmaları olay yerinde takip etti.

        Baba ve oğlunun Ardahan'a kamyonla arı sevkiyatı yaptığı, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bayram Köse, gazetecilere, dün akşam saatlerinde iki vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışmaların başlatıldığını söyledi.

        İhbar üzerine plaka tanıma sistemiyle aracın en son Şavşat çıkışında tespit edildiğini aktaran Köse, "Tespit akabinde yapılan araştırmalar neticesinde bir aracın Çifte Hanlar mevkisinde dereye uçtuğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçte jandarma, AFAD, itfaiye, Deniz Polisi ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerimizle olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar neticesinde dereye uçan aracı karaya çıkardık. Ancak araç içerisindeki vatandaşlarımızı tespit edemedik" diye konuştu.

        Arama çalışmalarının 2-3 kilometrelik hatta sürdürüleceğini ifade eden Köse, "Vatandaşlarımızın sürüklenebileceğini düşünerek önlemlerimizi almıştık. Şu an o aramalarımız devam ediyor. Bu dakikadan itibaren de yine bu hatta sualtı arama, AFAD, jandarma ekiplerimiz aramalarını sürdürecekler." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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