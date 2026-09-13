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        Artvin'de festivalde güreşen boğa kapı boşluğundan kaçtı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan boğa güreşlerinde yarışan bir boğa, rakibinin üzerine gelmesiyle kapı boşluğundan kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Artvin'de festivalde güreşen boğa kapı boşluğundan kaçtı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan boğa güreşlerinde yarışan bir boğa, rakibinin üzerine gelmesiyle kapı boşluğundan kaçtı.

        Ardanuç Kaymakamlığının koordinasyonunda, Ardanuç Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Ardanuç Arena'da düzenlenen güreşlerde Şenol Aydın'a ait "Aslan" ve Çırakoğlu kardeşler adına "Alvin" isimli boğalar mücadele etti.

        Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra rakibinin üzerine gelmesiyle hızlanan "Aslan" isimli boğa, arena kapısının üzerindeki boşluktan atlayarak kaçtı.

        Alandaki izleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı yarışmada, "Alvin" isimli boğa ise galip geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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