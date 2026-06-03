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        Artvin'de "Harezmi Eğitim Modeli" projelerinin yer aldığı sergi açıldı

        Artvin'de "Harezmi Eğitim Modeli" projelerinin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Artvin'de "Harezmi Eğitim Modeli" projelerinin yer aldığı sergi açıldı

        Artvin'de "Harezmi Eğitim Modeli" projelerinin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında oluşturulan sergi, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.


        Vali Turan Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve okul yöneticilerince serginin açılışı gerçekleştirildi.


        Sergide, sürdürülebilir yaşam, akran nezaketi, yapay zeka, biyolojik çeşitlilik ve okul bahçelerinin geliştirilmesi gibi çeşitli temalarda hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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