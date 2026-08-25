Artvin'de iki ahşap ev yandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erikli köyüne bağlı Agara Mahallesi'nde Zakir ve Süleyman Akaltun'a ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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