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        Artvin'de ilkokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

        Artvin'de, ilkokul öğrencilerince "Görsel Sanatlar, Bilim, Sanat, Kültürel Öğelerimiz ve Dilimizin Zenginlikleri" temasıyla hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Artvin'de ilkokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

        Artvin'de, ilkokul öğrencilerince "Görsel Sanatlar, Bilim, Sanat, Kültürel Öğelerimiz ve Dilimizin Zenginlikleri" temasıyla hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

        Artvin Merkez Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin, yıl boyunca emek ve üretim odaklı çalışmalarından oluşan sergi hazırladı.

        Okul Müdürü Murat Şahin, serginin açılışında, öğrencilerin, öğretmenleriyle emek vererek hazırladıkları ürünleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Bu tür etkinliklerin okulun tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Şahin, emeklerinden ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Öğretmen Emine Yıldız da yıl boyunca öğrencilerin büyük emek ortaya koyduğunu dile getirerek, üretimin önemine dikkati çekti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından sergi alanı gezildi.



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        Galeri
        Galeri

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