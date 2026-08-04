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        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Artvin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Artvin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen faaliyetlerde 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 141 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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