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        Artvin'de sağanak taşkın, su baskını ve heyelanlara yol açtı

        Artvin'de etkili olan gök gürültülü sağanak, taşkın, su baskını ve heyelanlara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Artvin'de sağanak taşkın, su baskını ve heyelanlara yol açtı

        Artvin'de etkili olan gök gürültülü sağanak, taşkın, su baskını ve heyelanlara neden oldu.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Taşkın sularının sürüklediği taş, çöp ve çeşitli malzemeler yollara savruldu. Suların çekildiği bölgelerde çamur ve balçık birikintileri oluştu.

        Artvin Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan kanalların açılması ve çamurla kaplanan yollarda temizlik yapılması için çalışma başlattı.

        Yağışın sürdüğü kent merkezinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

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        Öte yandan Artvin-Yusufeli ve Artvin-Şavşat kara yolları ile bazı köy yollarında heyelan meydana geldiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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