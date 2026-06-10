Artvin'in yöresel peynirleri öğrencilerin ellerinde yeni lezzetlere dönüştü

Artvin'de üniversite öğrencileri, kentin yöresel peynirleriyle ilgili yaptıkları tez çalışması kapsamında hazırladıkları yemeklerle geleneksel lezzetleri tanıtmanın yanı sıra uygulamalı sınava da girdi.



Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Seyitler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yöreye özgü peynir türlerinden geleneksel ve yenilikçi tariflerle yemekler hazırladı.



Öğrencilerin, "Artvin Peynirleri" isimli tez çalışmasının yanı sıra yöresel gastronomi mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan yemekleri, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler tadarak değerlendirmede bulundu.



Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, yaptığı konuşmada, kentin peynir çeşitliliği açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Peynirlerin mutfağa yansımaları üzerine bir çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Ercoşkun, kolot, göğermiş, civil, çeçil, minci ve lor başta olmak üzere çok sayıda peynir üretildiğini dile getirdi.



Artvin'de zengin endemik bitki örtüsünün peynirlerin lezzetine doğrudan katkı sunduğunu belirten Ercoşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artvin'deki peynirlerin tadı lezzeti, zengin bitki çeşitliliğinden gelmektedir. Artvin yemek kültüründe peynir önemli bir yere sahip. Muhlama, kaygana, börek ve çeşitli yöresel yemeklerde peynir en temel malzemeler arasında bulunuyor. Öğrencilerimizden bazıları peynir mantısı ravioli, bazıları börek, bazıları da kolot peynirli et kavurma hazırlıyor. Ayrıca yöremizin vazgeçilmez kahvaltılıklarından muhlama da uygulamalar arasında yer alıyor."



Ercoşkun, Artvin'de üretilen peynirlerin farklı dönüşümlerle çok sayıda çeşide ulaştığını, Türkiye'deki yaklaşık 400 peynir çeşidinin 100'e yakınının kentte üretildiğini kaydetti.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Bünyamin Timur ise Artvin'e özgü gorcola peyniriyle eritme hazırladığını belirterek, "Arkadaşlarımız farklı peynir çeşitleriyle çeşitli yemekler yaptı. Gorcola, minci, eritme ve Berta külek peyniri gibi yöremize özgü birçok peyniri tanıma fırsatı bulduk." dedi.



Bazı peynir çeşitlerini daha önce duyduğunu, bazılarını ise ilk kez tanıdığını ifade eden Timur, "Bu çalışma sayesinde yeni peynir çeşitlerini öğrenmiş oldum. Amacımız Artvin'in zengin peynir kültürünü hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak." diye konuştu.

