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        Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında mezarı başında anıldı

        Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında mezarı başında anıldı

        Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        "Şair ceketli çocuk" olarak anılan, Karadeniz müziğinin geniş kitlelere tanıtılmasında önemli rol üstlenen Koyuncu için Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu'yu anmak için farklı şehirlerinden gelenler, sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin, Orhan ve Niyazi Koyuncu ile ablası Canan Erdem'in yanı sıra DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve sanatçının sevenleri katıldı.

        Katılımcılar, sanatçının bazı şarkılarını da seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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