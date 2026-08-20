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        SOLOTÜRK Artvin'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Artvin'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        İlçede organize edilen 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri uçuşunu binlerce kişi takip etti.

        Gösteri uçuşunu izlemek için ilçe sahilinde bir araya gelenler, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Arhavi Belediyesince organize edilen festival çerçevesinde 23 Ağustos'a kadar kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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