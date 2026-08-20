SOLOTÜRK Artvin'de gösteri uçuşu yaptı

Arhavi Belediyesince organize edilen festival çerçevesinde 23 Ağustos'a kadar kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gösteri uçuşunu izlemek için ilçe sahilinde bir araya gelenler, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

İlçede organize edilen 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri uçuşunu binlerce kişi takip etti.

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