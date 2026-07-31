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        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Artvin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Artvin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Artvin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor." dedi.

        Bakan Bolat, Artvin Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizen Bolat, "Yıkıcı ve can alıcı savaşların olduğu bir ortamda barış ve huzur içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı, güçlü liderliğiyle vatandaşının tırnağına zarar gelmeden, toprağımızın bir santimetresine zarar gelmeden ülkemizi yönetiyoruz. Eserler ve hizmetlerle karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

        Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Esnaflarımıza geçen yıl biz Artvin'de 740 milyon lira yüzde 50 sübvansiyonlu finansman desteği sağladık. Türkiye genelinde de 176 milyar lira. Bu yılın ilk 6 ayında 411 milyonu geçtik. Bugün, burada bir kez daha müjdeliyoruz pazartesi günü esnaflar için inşallah 100 milyon lira desteğimiz hemen gelecek. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyara ulaştıracağız hep birlikte. Bu Artvin ekonomisi, piyasalar için canlandırıcı etki yapacak eminim."

        - "Bir ayda 177 bin yeni istihdam eklendi"

        Bolat, yatırım kredilerinin 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkarıldığını, ayrıca 250 milyar lira taze işletme kredisi desteği açıklandığını vurguladı.

        Organize sanayi bölgelerinin 180'den 450'ye çıkarıldığına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

        "Esnaf sayımız 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bine yükseldi, şirketlerimizin sayıları yükseldi. İhracatımız 8 kat arttı. Mallarda ve hizmetlerde 400 milyar doları aştık. Milli gelirimiz 6 kattan fazla artarak 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin dolarlardan 18 bin küsur dolara yükseldi ve istihdamımız da dün açıklandı, 32 milyon 733 bine yükseldi. Bir ayda 177 bin yeni istihdam eklendi. Bu kadar dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor. Dış dünyada inanılmaz bir olumlu Türkiye algısı var. Türkiye'nin itibarı, saygınlığı var."

        Hopa'daki 1500 araçlık tır parkının yatırım sürecine girdiğini belirten Bolat, "Onu birlikte tamamlayacağız. Muratlı Sınır Kapısı bizim tarafımız açık ve tesisimiz orada ama Gürcistan tarafını ikna etmeye çalışıyoruz. Onlar tek kapı Sarp'la yetinmek istiyorlar. Onları ikna ettiğimizde Muratlı'nın da yolcu geçişlerine açılması sağlanmış olacak." diye konuştu.

        Bolat, Gürcistan ile 2008 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "Gürcistan'la ticaretimiz katbekat arttı, 3 milyar dolara yükseldi. 2,7 milyar dolar bizim ihracatımız, 300 milyon dolar onların ihracatı. Bu 3 milyar dolarlık ticaret, taşımacılıkta, lojistik, gümrük işlemleri, diğer gastronomisi, servisleri, tamirhaneleri vesaire Artvin için büyük bir ekonomi getirdi." ifadelerini kullandı.

        Artvin'in artık turizmde de büyük bir aşama kaydedeceğini belirten Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız büyük çalışmalar yapıyor ve özellikle Orta Doğu kökenli turistler açısından Artvin artık hızlı adımlarla turizmde de büyük bir aşama kaydedecek ve oradan da büyük bir gelir kazanacak." dedi.

        Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nın Kafkaslara, Rusya Federasyonu'na, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya bağlanan en önemli kara geçiş noktası olduğunu ifade ederek, "Günlük geçişler 650 civarında çıkış, 650 civarında giriş gibi sürekli yükseldi. Bu yıl da Gürcistan'a ihracatımızda artış var, geçişler de artıyor ve bu minvalde trafik ve gümrük düzeni açısından yeni atılımlarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

        Daha sonra Hopa ilçesine giden Bakan Bolat, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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