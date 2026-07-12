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        Türk Yıldızları Artvin semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Türk Yıldızları Artvin semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Artvin'de düzenlenen "45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında planlanan etkinlikler çerçevesinde kente gelen Türk Yıldızları, olumsuz hava şartları nedeniyle dün Artvin merkezde yapmayı planladığı gösteriyi gerçekleştiremedi.

        Ekip, bugün ise program kapsamında Arhavi ilçesi semalarında uçuş yaptı.


        İlçe sahilinde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

        Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Yaklaşık yarım saat süren gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki manevraları vatandaşların beğenisini topladı.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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