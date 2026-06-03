Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Batman Üniversitesinden (BATÜ) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



BATÜ Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen törende, mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.



Törende konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.



Öğrencilerin hayat yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarını belirten Demir, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Yılların emeğini, fedakarlığını, gözyaşını, duasını ve hayalini taçlandırıyoruz. Bugün evlatlarımızın hayat yolculuğunda yeni bir sayfa açılırken ailelerimizin yüreğinde yıllardır büyüttüğü umutların meyve verdiği tarihi bir ana hepimiz birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.



Demir, üniversiteye büyük hayallerle başlayan öğrencilerin mezuniyetle birlikte bilgi, tecrübe ve özgüven kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Sizler artık sadece birer mezun değilsiniz. Sizler ülkemizin yarınlarına yön verecek mühendisler, sağlık çalışanları, sporcular, sanatçılar, girişimciler, yöneticiler ve bilim insanlarısınız."



Program, öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

