Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Batman Üniversitesinden (BATÜ) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 22:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Batman Üniversitesinden (BATÜ) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        BATÜ Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen törende, mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

        Törende konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilerin hayat yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarını belirten Demir, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Yılların emeğini, fedakarlığını, gözyaşını, duasını ve hayalini taçlandırıyoruz. Bugün evlatlarımızın hayat yolculuğunda yeni bir sayfa açılırken ailelerimizin yüreğinde yıllardır büyüttüğü umutların meyve verdiği tarihi bir ana hepimiz birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.

        Demir, üniversiteye büyük hayallerle başlayan öğrencilerin mezuniyetle birlikte bilgi, tecrübe ve özgüven kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sizler artık sadece birer mezun değilsiniz. Sizler ülkemizin yarınlarına yön verecek mühendisler, sağlık çalışanları, sporcular, sanatçılar, girişimciler, yöneticiler ve bilim insanlarısınız."

        Program, öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

        Benzer Haberler

        Lüks otomobil benzin istasyonundan çıkan tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yar...
        Lüks otomobil benzin istasyonundan çıkan tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yar...
        Batman'da taşlı sopalı kavga: 12 yaralı
        Batman'da taşlı sopalı kavga: 12 yaralı
        Tilkiyle yolculuk teklifi gülümsetti: "Gel seni Batman'a götüreyim"
        Tilkiyle yolculuk teklifi gülümsetti: "Gel seni Batman'a götüreyim"
        Batman'da trafik kazası: 2 yaralı
        Batman'da trafik kazası: 2 yaralı
        Batman'da 15 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 15 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 662 üreticiye 39 bin 720 tavuk dağıtılacak
        Batman'da 662 üreticiye 39 bin 720 tavuk dağıtılacak