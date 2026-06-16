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        Batman'da 5 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Batman'da 5 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri'nin Karatepe köyü mevkisinde hayvan otlatan Çelik'in silahla öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2021'de Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu aydınlatılan cinayete ilişkin Batman ve Van'da eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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