Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

        Batman'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Batman'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        İlçenin Uzunçayır köyü Üzümlü mezrasında akraba ailelerin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavga, ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda, Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Mereto Dağı'nda karla mücadele dronla görüntülendi
        Mereto Dağı'nda karla mücadele dronla görüntülendi
        Batman'da akraba aileler arasında kavga: 4'ü ağır, 6 yaralı
        Batman'da akraba aileler arasında kavga: 4'ü ağır, 6 yaralı
        Batman'da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Batman'da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        TIR, bariyerleri aşıp, dereye düştü; 3 yaralı
        TIR, bariyerleri aşıp, dereye düştü; 3 yaralı
        Tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü: 3 yaralı
        Tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü: 3 yaralı
        Batman'da pastanede çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da pastanede çıkan yangın söndürüldü