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        Batman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Batman'da bir binanın sekizinci katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Batman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Batman'da bir binanın sekizinci katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Gültepe Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde​​​​​​ bulunan binanın sekizinci katındaki dairede ikamet eden Esra I. (30) balkondan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İki çocuk annesi Esra I.'nın halı silkelerken dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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