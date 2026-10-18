Batman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Batman'da bir binanın sekizinci katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Batman'da bir binanın sekizinci katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Gültepe Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan binanın sekizinci katındaki dairede ikamet eden Esra I. (30) balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk annesi Esra I.'nın halı silkelerken dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.
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