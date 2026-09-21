Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı

Batman'ın Sason ilçesine gelen dağcılar, Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mardin İl Temsilciliği ve Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) üyelerinden oluşan 20 kişilik ekip, dağa tırmanmak için Çalışırlar köyü yakınlarında bulunan Harrut Yaylası'nda bir araya geldi.

Dağcılar, yolun bir kısmını araçla geri kalanını yürüyerek yaklaşık 3,5 saatlik bir tırmanışın ardından 2 bin 978 metre rakımlı dağın zirvesine ulaştılar.

Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, burada fotoğraf çektirdi.

TDF üyesi Gülay Akşahin Karataş, yaptığı açıklamada, zirvede karşılaştığı manzara karşısında memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Karataş, "Gerçekten çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Birbirine sırt vermiş, yan yana uzanan sıradağları zirveden görmek insana bambaşka bir dünyanın içerisindeymiş hissi veriyor." dedi.

Dağın havasının ve doğasının çok güzel olduğunu ifade eden Karataş, doğaseverleri bölgeyi keşfetmeye davet etti.

MARKUT Yönetim Kurulu Üyesi Lazgin Lazginoğlu da zirveye ulaşmak için yolun bir bölümünü araçla, kalan kısmını ise patika ve dağ yolundan yürüyerek tamamladıklarını belirtti.

Zirveden çevredeki dağların tamamına yakınını görmenin mümkün olduğunu ve manzaranın oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Lazginoğlu, spor kulüplerine ve doğaseverlere bölgeyi görmelerini tavsiye etti.

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Bölgeye gelenlerden çevreyi temiz tutmalarını talep eden Lazginoğlu, "Lütfen doğaya çöp bırakmayalım. Getirdiğimiz çöpleri mutlaka yanımızda götürelim. Doğamızı kirletmeyelim. Bu güzellikleri gelecek nesillere de bırakalım. Doğayı sevelim, koruyalım ve hep birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.