Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı

        Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı

        Batman'ın Sason ilçesine gelen dağcılar, Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı

        Batman'ın Sason ilçesine gelen dağcılar, Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mardin İl Temsilciliği ve Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) üyelerinden oluşan 20 kişilik ekip, dağa tırmanmak için Çalışırlar köyü yakınlarında bulunan Harrut Yaylası'nda bir araya geldi.

        Dağcılar, yolun bir kısmını araçla geri kalanını yürüyerek yaklaşık 3,5 saatlik bir tırmanışın ardından 2 bin 978 metre rakımlı dağın zirvesine ulaştılar.

        Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, burada fotoğraf çektirdi.

        TDF üyesi Gülay Akşahin Karataş, yaptığı açıklamada, zirvede karşılaştığı manzara karşısında memnuniyet duyduğunu söyledi.

        REKLAM

        Karataş, "Gerçekten çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Birbirine sırt vermiş, yan yana uzanan sıradağları zirveden görmek insana bambaşka bir dünyanın içerisindeymiş hissi veriyor." dedi.

        Dağın havasının ve doğasının çok güzel olduğunu ifade eden Karataş, doğaseverleri bölgeyi keşfetmeye davet etti.

        MARKUT Yönetim Kurulu Üyesi Lazgin Lazginoğlu da zirveye ulaşmak için yolun bir bölümünü araçla, kalan kısmını ise patika ve dağ yolundan yürüyerek tamamladıklarını belirtti.

        Zirveden çevredeki dağların tamamına yakınını görmenin mümkün olduğunu ve manzaranın oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Lazginoğlu, spor kulüplerine ve doğaseverlere bölgeyi görmelerini tavsiye etti.

        REKLAM

        Bölgeye gelenlerden çevreyi temiz tutmalarını talep eden Lazginoğlu, "Lütfen doğaya çöp bırakmayalım. Getirdiğimiz çöpleri mutlaka yanımızda götürelim. Doğamızı kirletmeyelim. Bu güzellikleri gelecek nesillere de bırakalım. Doğayı sevelim, koruyalım ve hep birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Batman'da okul kantinlerinde denetim
        Batman'da okul kantinlerinde denetim
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Eskihamur köyünü ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Eskihamur köyünü ziyaret etti
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da konuştu:
        MHP Batman 15. Olağan İl Kongresi yapıldı
        MHP Batman 15. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Batman'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ya...
        Batman'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ya...
        Batman Petrolspor-Bursaspor maçının ardından
        Batman Petrolspor-Bursaspor maçının ardından