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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlü B.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 43 ayrı suçtan aranma kaydı olan ve hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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