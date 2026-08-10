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        Batman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Batman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

        Batman Organize Sanayi Bölgesi​​​​​​​ mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı minibüs ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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