Batman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Batman Organize Sanayi Bölgesi​​​​​​​ mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı minibüs ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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