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        Batman'da İmam Abdullah'ı Anma ve Aş Dökme etkinliği düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, İmam Abdullah'ı Anma ve Aş Dökme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Batman'da İmam Abdullah'ı Anma ve Aş Dökme etkinliği düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, İmam Abdullah'ı Anma ve Aş Dökme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Açıklamada, etkinliğin yapılmasındaki desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'e teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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