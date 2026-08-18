Batman'da kolundaki alçıya gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bir yolcunun kolundaki alçıda yapılan incelemede, alçı içerisine gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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