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        Batman'da kolundaki alçıya gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da kolundaki alçıya gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Batman'da kolundaki alçıya gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da kolundaki alçıya gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

        Bir yolcunun kolundaki alçıda yapılan incelemede, alçı içerisine gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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