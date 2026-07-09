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        Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 07:05 Güncelleme:
        Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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