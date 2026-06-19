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        Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar bulunan zanlı tutuklandı

        Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar bulunan zanlı tutuklandı

        Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucu uyuşturucu olduğu belirlendi.

        Operasyonla zanlının midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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