Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar bulunan zanlı tutuklandı

Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucu uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonla zanlının midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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