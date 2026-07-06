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        Batman'da park halindeki 3 otomobil yandı

        Batman'da bir sitenin bahçesinde bir otomobilde başlayan ve 2 otomobile daha sıçrayan yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Batman'da park halindeki 3 otomobil yandı

        Batman'da bir sitenin bahçesinde bir otomobilde başlayan ve 2 otomobile daha sıçrayan yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.


        Cudi Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler yanan aracın yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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