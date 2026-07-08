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        Batman'da tescilli mehina sarımsağının hasat mesaisi sürüyor

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, hasadı devam eden coğrafi işaret tescilli mehina sarımsağında bu yıl yaklaşık 30 ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Batman'da tescilli mehina sarımsağının hasat mesaisi sürüyor

        Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, hasadı devam eden coğrafi işaret tescilli mehina sarımsağında bu yıl yaklaşık 30 ton rekolte bekleniyor.

        Kayıklı köyünde her yıl ortalama 50 dekarlık alanda ata tohumuyla yetiştirilen tescilli mehina sarımsağında haziran ayının ortasında başlayan hasat devam ediyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine, kentin yöreye özgü tescilli sarımsağından bu yıl 30 tona yakın rekolte beklediklerini söyledi.

        Sarımsakta hasadın sürdüğünü ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

        "Mehina sarımsağımız magnezyum yönü çok güçlü olan, kükürt oranı fazla olan ve özellikle iyi saklama koşullarında bir yıla kadar raf ömrü olan kıymetli bir ürün. Tabii coğrafi işareti olması yöreye özgü olduğu anlamına gelir. Biz o tadı, o aromayı ancak o yörede yetişen sarımsakta yakalayabiliyoruz." dedi.

        Tuncer, gelecek dönemde çiftçilere destek vererek sarımsağın ekim alanını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Kayıklı Köyü Muhtarı Müslüm Bulat da köyde bulunan 30 hanenin tamamının sarımsak yetiştirdiğini anlattı.

        Sarımsak sayesinde ek gelir elde ettiklerini belirten Bulat, "Köydeki her hane her yıl 5 dönüm, 4 dönüm, 2 dönüm sarımsak ekiyoruz. Biz de geçimimizi o sarımsaklar üzerinden sağlıyoruz." diye konuştu.

        Çiftçilerden Abdullah Yağman da sarımsak yetiştiriciliğini üç kuşaktır sürdüklerini dile getirdi.

        Hava sıcak olduğu için sabah 6.00'da tarlada çalışmaya başladıklarını, öğle sıcağında ara verdikleri çalışmalarına 16.00'dan itibaren tekrar devam ettiklerini dile getiren Yağman, "Aile olarak 3 kuşaktır sarımsak ekiyoruz. Sarımsak üretimi dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Benden sonra da oğluma kalacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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