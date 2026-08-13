Batman'da uygulanan kütüphanecilik modeli ziyaretçi sayısını artırdı

Batman'da son yıllarda inşa edilen yeni kütüphaneler sayesinde kütüphane kullanım sayısı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı kütüphane kullanım verilerine göre İstanbul'dan sonra en çok kütüphane ziyareti, 2 milyon 375 bin 18 kişinin ziyaretiyle Batman'da gerçekleştirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan sonra en fazla ziyaretçi çeken kütüphanelerin Batman'ın kütüphaneleri olduğunu söyledi.

Bu sayıya ulaşılmasındaki önemli faktörlerden birinin, Amerika'da uygulanan bir modelin Batman'da da hayata geçirilmesi olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

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"Bu modele göre merkezde büyük bir kütüphane ama merkezin civarında şehrinde erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sağlayacak diğer kütüphanelerin var olması gerekiyordu. Bu amaçla biz de merkezde Batman Belediyesi olarak, ilçelerimizde de Batman İl Özel İdaresi olarak Kültür Turizm Bakanlığımızla yüzde 50, yüzde 50 maliyetleri paylaşacak şekilde ortak bir proje geliştirdik. Toplam 8 büyük kütüphane inşa ettik. Bu sekiz kütüphaneden 4'ü şu anda faaliyete geçti. İnşallah yakın bir zaman içerisinde diğer 4'ü de faaliyete geçecek."

- 100 bin kişiye düşen kütüphane ziyareti sayısında birinci

Canalp, Batman'ın toplam ziyaretçi sayılarına göre ikinci olduğunu, ancak yüz bin kişiye düşen kütüphane ziyaret sayısına bakıldığında birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Türkiye'de şu anda Batman her ne kadar ziyaretçi sayısında Türkiye'nin ikincisi gibi görünüyorsa da aslında bu toplam sayıya göredir. Birinci olan İstanbul'dan sonra Batman geliyor. 100 bin kişiye düşen kütüphane ziyaret sayıları olarak bakarsak Batman'ın açık ara bütün milyon nüfuslu şehirlerin hepsinden çok daha fazla ziyaretçi çekebilmiş olduğunu memnuniyetle söylemek isterim. Böylesi güzel bir başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Canalp, yakın zamanda faaliyete geçecek 4 kütüphaneyle ziyaret sayılarının daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.