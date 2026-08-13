Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da uygulanan kütüphanecilik modeli ziyaretçi sayısını artırdı

        Batman'da uygulanan kütüphanecilik modeli ziyaretçi sayısını artırdı

        Batman'da son yıllarda inşa edilen yeni kütüphaneler sayesinde kütüphane kullanım sayısı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Batman'da uygulanan kütüphanecilik modeli ziyaretçi sayısını artırdı

        Batman'da son yıllarda inşa edilen yeni kütüphaneler sayesinde kütüphane kullanım sayısı arttı.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı kütüphane kullanım verilerine göre İstanbul'dan sonra en çok kütüphane ziyareti, 2 milyon 375 bin 18 kişinin ziyaretiyle Batman'da gerçekleştirildi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan sonra en fazla ziyaretçi çeken kütüphanelerin Batman'ın kütüphaneleri olduğunu söyledi.

        Bu sayıya ulaşılmasındaki önemli faktörlerden birinin, Amerika'da uygulanan bir modelin Batman'da da hayata geçirilmesi olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Bu modele göre merkezde büyük bir kütüphane ama merkezin civarında şehrinde erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sağlayacak diğer kütüphanelerin var olması gerekiyordu. Bu amaçla biz de merkezde Batman Belediyesi olarak, ilçelerimizde de Batman İl Özel İdaresi olarak Kültür Turizm Bakanlığımızla yüzde 50, yüzde 50 maliyetleri paylaşacak şekilde ortak bir proje geliştirdik. Toplam 8 büyük kütüphane inşa ettik. Bu sekiz kütüphaneden 4'ü şu anda faaliyete geçti. İnşallah yakın bir zaman içerisinde diğer 4'ü de faaliyete geçecek."

        - 100 bin kişiye düşen kütüphane ziyareti sayısında birinci

        Canalp, Batman'ın toplam ziyaretçi sayılarına göre ikinci olduğunu, ancak yüz bin kişiye düşen kütüphane ziyaret sayısına bakıldığında birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Türkiye'de şu anda Batman her ne kadar ziyaretçi sayısında Türkiye'nin ikincisi gibi görünüyorsa da aslında bu toplam sayıya göredir. Birinci olan İstanbul'dan sonra Batman geliyor. 100 bin kişiye düşen kütüphane ziyaret sayıları olarak bakarsak Batman'ın açık ara bütün milyon nüfuslu şehirlerin hepsinden çok daha fazla ziyaretçi çekebilmiş olduğunu memnuniyetle söylemek isterim. Böylesi güzel bir başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

        Canalp, yakın zamanda faaliyete geçecek 4 kütüphaneyle ziyaret sayılarının daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Batman'da kütüphane müdürüne başarı ödülü
        Batman'da kütüphane müdürüne başarı ödülü
        Batman, kütüphane ziyaretçi sayısında Türkiye ikincisi oldu
        Batman, kütüphane ziyaretçi sayısında Türkiye ikincisi oldu
        Ağaç kovuklarından çıkan doğal balın kilosu 10 bin liradan satılıyor Sason'...
        Ağaç kovuklarından çıkan doğal balın kilosu 10 bin liradan satılıyor Sason'...
        TÜİK açıkladı: Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi
        TÜİK açıkladı: Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi
        Sason kütüphanesi 6 ayda 93 bin 600 ziyaretçiye ulaştı
        Sason kütüphanesi 6 ayda 93 bin 600 ziyaretçiye ulaştı
        Sarp kayalıklarda bal hasadı
        Sarp kayalıklarda bal hasadı