Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-4 Haziran'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Kozluk'ta M.Y. evinde, Sason'da da F.E, Diyarbakır Lice ilçesinden getirdiği kenevir fidanlarını toprağa dikerken suçüstü yakalandı.
Yapılan aramalarda, 3 bin 776 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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