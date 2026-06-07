Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-4 Haziran'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.





Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Kozluk'ta M.Y. evinde, Sason'da da F.E, Diyarbakır Lice ilçesinden getirdiği kenevir fidanlarını toprağa dikerken suçüstü yakalandı.





Yapılan aramalarda, 3 bin 776 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

