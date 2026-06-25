Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 24 Haziran'da kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram kokain, 100 gram skunk, 15 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, Ü.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.