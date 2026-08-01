Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ayda Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktaları ile uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, gümrük kaçağı 9 bin 646 paket sigara, 2 laptop, 5 cep telefonu, 1 kilo 873 gram esrar, 1 kilo 22 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 73 kök kenevir ile muhtelif malzemeler ele geçirildi, 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor

        Benzer Haberler

        Batman'da 65 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 65 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalandı
        Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalandı
        Batman'da narkotik operasyonunda 6 tutuklama
        Batman'da narkotik operasyonunda 6 tutuklama
        Batman'da bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar mesire alanlarını tercih edi...
        Batman'da bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar mesire alanlarını tercih edi...
        'Burada olmaz' denilen seracılık Balpınar'ın kaderini değiştirdi
        'Burada olmaz' denilen seracılık Balpınar'ın kaderini değiştirdi