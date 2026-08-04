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        Batman'da yediemin otoparkında motosiklet çalan zanlı tutuklandı

        Batman'da yediemin otoparkına girerek 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Batman'da yediemin otoparkında motosiklet çalan zanlı tutuklandı

        Batman'da yediemin otoparkına girerek 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kösetarla köyünde bulunan yediemin otoparkında 2 motosiklet çalındı.

        Olay yerinde yapılan incelemeler, güvenlik kamerası görüntülerinin analizi ile fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlığı yapan şüphelinin B.D. olduğu tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla B.D. yakalanırken çalınan motosikletler ekiplerce yediemin otoparkı yetkililerine teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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