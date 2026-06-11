Batman'daki merkezde 2 bin 400 sahipsiz köpek ve kediye bakılıyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 bin 400 sahipsiz köpek ve kediye bakılıyor.



Belediye tarafından 2024'te yapımı tamamlanan merkezde, ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen ünitesi, eczane, ilaç deposu, tam donanımlı laboratuvar ve yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisi yapılıyor. Merkezde, muayene, ameliyat ve kısırlaştırma gibi çalışmalar da yürütülüyor.





Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Onur Kılıç, AA muhabirine, 2 yıl önce açılışı gerçekleştirilen merkezin 170 bin metrekare alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.



Merkezde 3 doğal yaşam alanının bulunduğunu belirten Kılıç, "Köpek padokları, 4 kedi ünitesi, kedi evi bulunuyor. Ayrıca ana binamızda 2 ameliyathane, ecza odası, laboratuvar, röntgen odası, veteriner hekim odaları, dinlenme odaları ile hizmet veriyoruz." dedi.



Vali Ekrem Canalp'in talimatı doğrultusunda merkezin faaliyete başlamasıyla sahipsiz hayvanların toplandığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:



"Batman sınırları içerisinde köy, bucak demeden sahipsiz hayvanların hepsini sahiplendik. Sahiplendik demek daha doğru çünkü onları aldık, burada en iyi şekilde bakımlarını üstlendik, kısırlaştırmalarını yaptık ve doğal yaşam alanlarına yerleştirdik. Bu şekilde hem dışarıdaki insanlar daha rahat yaşıyor hem de hayvanlarımız burada mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor."



- Bir yılda 2 bin 500 hayvan kısırlaştırıldı



Kılıç, 153 ihbar hattı üzerinden gelen bildirimlere hızla dönüş yapan ekiplerin, yaralı veya hasta hayvanları vakit kaybetmeden merkeze getirdiğini söyledi.





Merkezdeki tıbbi süreçlere değinen Kılıç, "Veteriner hekimlerimiz tarafından ilk müdahaleleri yapılan hayvanların gerekli tedavileri ve gerekiyorsa ameliyatları titizlikle yürütülüyor. Kısırlaştırma işlemi yapılacak hayvanlar ise padoklarda operasyona hazır hale getirilip işlemlerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor." ifadelerini kullandı.



Merkezin hizmete girdiği 2024'ten bu yana yaklaşık 12 bin 750 sahipsiz hayvan ihbarı yapıldığını dile getiren Kılıç, çalışmalar kapsamında son 1 yılda 3 bin 544 sahipsiz köpeğin toplandığını, bunların 2 bin 500'ünün kısırlaştırma işlemini merkezde yaptıklarını bildirdi.



Sahipsiz hayvanlara sevgi ve şefkatle baktıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:





"Merkezimizde şu anda yaklaşık 2 bin 400 kedi ve köpeğimizi misafir ediyoruz. Sahipsiz hayvanların sokakta bulamayacağı imkanları merkezde sunuyoruz. Oyun gruplarından tutun en güzel yemlere kadar beslemeleri yapılmaktadır. Merkez en küçük rahatsızlıklarında bile hızlı müdahale edebilecek bir yapıya sahip. O yüzden hayvanların rehabilitasyon merkezinde, doğal yaşam alanlarında çok mutlu olduklarını düşünüyorum."



Batman'ın sahipsiz hayvanlar sorununu çözdüğünü kaydeden Kılıç, "Son zamanlarda maalesef üzücü olayları haberlerden duyabiliyoruz. Batman olarak bunun önüne sahipsiz hayvanlarımızı sahiplenerek geçtik. Alanımız çok geniş. Çok büyük alanda mutlu bir şekilde yaşıyorlar." dedi.

