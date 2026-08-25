Batman'daki Zore Kanyonu Mardin'den gelen doğaseverleri ağırladı

Mardin'den gelen bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) organizasyonuyla Batman-Diyarbakır sınırında yer alan ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Zore Kanyonu'na gelen doğaseverler, kanyonda yürüyüş yaptı, serinlemek amacıyla yüzdü.

MARKUT Yönetim Kurulu üyesi Lazgin Lazginoğlu, kanyonu geçen yıl da ziyaret ettiklerini belirterek, doğaseverleri bölgeye davet etti.

Grupta yer alan Azize Duyan da kanyonda yürüyüş yapmanın çok keyifli olduğunu ifade etti.

Davut İnal ise kanyonun doğal güzelliklerini görmek için geldiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.