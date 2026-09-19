Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BatmanŞehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Biron, Lezama (Dk. 45 Sami Gökhan Altıparmak), Imeri (Dk. 89 Gökhan Karadeniz), Macedo, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Henrique), Cissokho (Dk. 89 David), Polat Yaldır (Dk. 54 Ömürcan Artan), De Sousa
Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Sepulveda, Halil Akbunar (Dk. 24 Hüseyin Maldar), Lincoln, Iheanacho, Zeki Yavru (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Alperen Babacan, Bayramov (Dk. 36 Barış Gök), Eyüp Akcan (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Saranic ( Dk. 36 Soner Aydoğdu)
Goller: Dk. 29 Macedo (Batman Petrolspor), Dk. 60 (Penaltıdan) ve 85 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Ömürcan Artan, Dk. 85 Imeri (Batman Petrolspor), Dk. 53 Barış Gök (Bursaspor)
BATMAN
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