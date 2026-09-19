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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:BatmanŞehir

        Hakemler: Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan

        Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Biron, Lezama (Dk. 45 Sami Gökhan Altıparmak), Imeri (Dk. 89 Gökhan Karadeniz), Macedo, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Henrique), Cissokho (Dk. 89 David), Polat Yaldır (Dk. 54 Ömürcan Artan), De Sousa

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Sepulveda, Halil Akbunar (Dk. 24 Hüseyin Maldar), Lincoln, Iheanacho, Zeki Yavru (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Alperen Babacan, Bayramov (Dk. 36 Barış Gök), Eyüp Akcan (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Saranic ( Dk. 36 Soner Aydoğdu)

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        Goller: Dk. 29 Macedo (Batman Petrolspor), Dk. 60 (Penaltıdan) ve 85 Iheanacho (Bursaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Ömürcan Artan, Dk. 85 Imeri (Batman Petrolspor), Dk. 53 Barış Gök (Bursaspor)

        BATMAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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