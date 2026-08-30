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        GÜNCELLEME 2 - Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi dumandan etkilendi

        Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 21:33 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi dumandan etkilendi

        Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi dumandan etkilendi.

        Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şanziment Sarıoğlu (44) ve Emine Yağri (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Vali Ekrem Canalp, yangının meydana geldiği bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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        Basın mensuplarına açıklama yapan Canalp, kentte özel bir spor salonunda yangın çıktığını, yangından 12 kişinin etkilendiğini söyledi.

        Canalp, "Yangından etkilenen 12 kişiden maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." dedi.

        Batman Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

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        Yangına, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince anında müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Olayın ilk anından itibaren Vali Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

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        Vali Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Feyat Tunç ile birlikte yangında hayatını kaybeden Şanziment Sarıoğlu ve Emine Yağri'nin ailelerini hastanede ziyaret ederek, başsağlığı ve sabır diledi.

        Canalp, ziyareti sırasında yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Yangında dumandan etkilenen 10 kişiden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Gülsüm T'nin (27) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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