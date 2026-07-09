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        GÜNCELLEME - Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 08:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depoların birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye gelen Vali Ekrem Canalp, çalışmaları yerinde inceledi.

        Firma yetkilileriyle görüşen Canalp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluşan depolarda bazı forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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