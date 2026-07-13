Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük görevine başladı

Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Serkan Böyük, görevine başladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Böyük, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Böyük, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

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