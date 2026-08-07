Kozluk'ta "Dünya Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde "1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası" kapsamında, emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle hastanede kurulan stantta,annelere ve anne adaylarına çocukların anne sütüyle beslenmesinin önemi konusunda bilgi verildi.



Etkinliğe katılanlara, sağlık personellerince anne sütünün önemi, emzirmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile doğru emzirme yöntemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.



Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş ile hastane yöneticileri de etkinliğe katılarak, çalışmalara destek verdi.







