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        Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor

        Batman'ın Sason ilçesinde, coğrafi işaretli Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor

        Batman'ın Sason ilçesinde, coğrafi işaretli Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri devam ediyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in talimatlarıyla hayata geçirilen "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" kapsamında, Kaymakam Furkan Başar'ın koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince arıcılık işletmelerinde denetimler sürdürülüyor.


        Kaymakam Başar'ın da katıldığı saha incelemelerinde, arılı kovanların genel durumu, üretim süreci ve bal hasadına yönelik hazırlıklar incelendi.

        Kendine özgü aroma ve kalitesiyle öne çıkan Sason balının üretim standartlarının korunmasına yönelik saha çalışmaları bal hasadı tamamlanıncaya kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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