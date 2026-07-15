Sason'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlenerek, şehitler anıldı. Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi. Programa, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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