Sason'da Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası tamamlandı

Batman’ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, 80 öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvada öğrenciler, stratejik düşünme becerilerini ve zekâlarını satranç tahtasına yansıtarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sportif faaliyetlerle yaşatmak, gençlerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve satranç sporunun yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla düzenlenen organizasyon, öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli bir etkinlik oldu.

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Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlere ve görevlilere teşekkür etti.